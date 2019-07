Pd, Renzi in campo per Faraone: "Ciacciato perchè ha detto no al M5s"

Davide Faraone è stato "fatto fuori" dalla segreteria Pd siciliana perché diceva no alla collaborazione in Regione con il Movimento 5 Stelle. Lo dice il senatore Pd su Twitter, con un messaggio che viene rilanciato da Matteo Renzi e da altri parlamentari Dem tra cui Maria Elena Boschi. "Ecco perché mi hanno fatto fuori in Sicilia. Io dicevo No, loro mi hanno cacciato" scrive Faraone. E pubblica l'immagine di un articolo del "Giornale di Sicilia" dal titolo: "Il Pd porge la mano ai Cinque stelle".