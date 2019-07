Grazie al fiuto del cane Ron, un pastore tedesco di 5 anni, i carabinieri hanno trovato a Palermo, in un magazzino abbandonato nel mercato di Ballarò, 9 chili di marijuana e un chilo di hashish. La droga era in buste di cellophane. Sono stati sequestrati anche bilancini di precisione e il materiale per confezionare lo stupefacente. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari del magazzino e agli utilizzatori del box.