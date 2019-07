Siracusa, gli trovano cocaina, hashish e 'fumo": finisce ai domiciliari

La scorsa notte i carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto, nell’ambito della quotidiana attività info – investigativa sul territorio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane siracusano 27enne, disoccupato ed incensurato.

Nello specifico, nei confronti dell’uomo i militari dell’Arma, che avevano già acquisito elementi tali da far ritenere che l’uomo potesse detenere illecitamente droga, hanno proceduto a una mirata perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono state rinvenute in totale 9 dosi sia cocaina, marijuana che hashish. Lo stesso è stato trovato in possesso, oltre che di un bilancino verosimilmente utilizzato per pesare le sostanze stupefacenti, anche di quasi 200 euro provento e frutto dello spaccio dello stupefacente.

Il siracusano, terminate le formalità di rito compiute nei locali della Compagnia Carabinieri, è stato dichiarato in stato di arresto e portato, in regime di arresti domiciliari, presso la propria abitazione così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.