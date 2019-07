Una sfilata di magayacht nel mare delle Isole Eolie

Alle Eolie è 'sfilata' di megayacht di miliardari da ogni parte del mondo. Tra faraglioni, baie incontaminate e il mare azzurro sono state avvistate decine di barche di lusso. A Lipari, davanti al castello, hanno gettato le ancore "Infinity", di 90 metri, con elicottero, e "Intrepid", di 80 metri, vaporetto d'appoggio del miliardario americano Eric Smidt, presidente di Harbor Freight Tools. A Panarea è ormeggiato "Ilona", di 74 metri, del miliardario immobiliare australiano Frank Lowry. Al largo della Sciara del fuoco di Stromboli si è fermato in rada per ammirare l'eruzione "White Rabbit", di 86 metri, del miliardario di Hong Kong Goh Cheng Liang. È il fondatore di un'azienda di vernici ed è tra i maggiori produttori al mondo. A Filicudi, vicino il borgo di Pecorini, si è ormeggiato "Archimedes", di 68 metri, dell'americano James Simons, "patron" della società di gestione degli hedge fund Renaissance Technologies. Alle Eolie ci sono anche "Planet Nine", di 75 metri, del valore di 85 milioni di euro, e "Okto", di 67 metri, di due armatori, uno inglese, l'altro greco. Infine nell'azzurro mare dell'isoletta di Alicudi ha gettato le ancore "Pacific", di 86 metri, del miliardario russo Leonid Mikhelson, proprietario di "Novatek", il maggiore produttore privato di gas.