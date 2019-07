Nave con carico di grano del Canada controllata a Pozzallo

"Sono stati eseguiti controlli su 19.162,6 tonnellate di grano duro a bordo della nave Ocean Castle, attraccata al porto di Pozzallo, proveniente dal Canada e battente bandiera maltese". A renderlo noto l'assessore regionale per l'Agricoltura Edy Bandiera. Si tratta di un'azione congiunta operata dagli ispettori del Servizio fitosanitario dell'assessorato Agricoltura, unitamente alla Sanità marittima, Corpo forestale, Ispettorato centrale repressione frodi e Carabinieri, al fine di garantire la sicurezza e salubrità del prodotto in entrata. "Alle verifiche documentali e visive si affiancano i campionamenti per le successive analisi di laboratorio che verranno eseguite dal servizio fitosanitario regionale e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, ente pubblico accreditato presso il ministero della Sanità, al fine di verificare la presenza di parassiti non visibili a occhio nudo, micotossine o altri residui chimici". "Il grano, destinato a 7 mulini siciliani, qualora dovesse superare il vaglio dei controlli congiunti - precisa l'assessore regionale Edy Bandiera - verrà scaricato, ma resterà sigillato nei silos fino al risultato delle analisi".