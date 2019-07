Modica, a Marina due serate dedicate alla musica rock e alla comicità

Un emozionante tributo a una delle band rock più importanti di sempre. Nel 40° anniversario dall’uscita di The Wall, l’album capolavoro dei Pink Floyd, una serata dedicata al gruppo inglese, in un perfetto connubio tra immagini e musica. Lunedì 5 agosto, alle ore 22.00, all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, gli Orbital Debris proporranno un grande spettacolo che coinvolgerà tanti artisti di tutta la Sicilia. La nota band modicana offrirà una rappresentazione multidisciplinare in un appuntamento promosso dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica,

L’Auditorium Mediterraneo è scenario anche di un’altra serata in compagnia dell’ ironia di Uccio De Santis, comico pugliese protagonista di trasmissione televisive di successo come La sai l’ultima? e Made in Sud. Venerdì 2 agosto, alle ore 22.00, farà trascorrere due ore di divertimento con il suo spettacolo “Vi racconto il mio Mudù”, una carrellata di barzellette, monologhi, gag e tanto altro con cui ripercorrerà la sua fortunatissima carriera.