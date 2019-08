Un poliziotto, Salvatore D'Anna, 39 anni, é morto questa notte intorno a Divieto di Villafranca (Me). L'uomo a bordo della sua moto, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un palo della luce mentre viaggiava lungo la via Madonna del Tindari, di fronte a villa Marullo. L'uomo é morto sul colpo. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.