Siracusa, il Castello Eurialo liberato dalle erbacce: riapre il 10 agosto

Il 10 agosto riapre il Castello Eurialo, storica fortificazione chiusa dallo scorso anno a causa di un incendio, alla presenza del direttore del Parco archeologico Calogero Rizzuto, del soprintendente ai Beni culturali Donatella Aprile, del sindaco di Siracusa Francesco Italia del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Oltre sette ettari sono stati liberati da erbacce e alberi bruciati; sono state posizionate le nuove staccionate, ripristinati alcuni cavidotti e tagliati gli alberi di grande fusto. Interventi realizzati con il contributo del personale della Forestale "Il sito di Castello Eurialo - dice Musumeci - ritorna a essere un importante attrattore culturale e turistico per tutta la Sicilia. La nuova governance del sistema Parchi, dotati di autonomia finanziaria e organizzativa, comincia a dare risultati. Oltre al Castello Eurialo, penso alla Villa romana del Tellaro di Noto, dove sono in corso lavori di manutenzione che ridanno visibilità al sito e ai prossimi interventi per il Museo Paolo Orsi".