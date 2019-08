Modica città meno cara d'Italia per una settimana di vacanza nel mese di agosto

Modica è la Città meno cara d’Italia per trascorrere una settimana di vacanze ad agosto. Lo certifica il sito CaseVacanze.it, uno dei più importanti portali di ricerca turistici che ha nel proprio database migliaia di strutture disseminate in tutta Italia. Secondo lo studio pubblicato qualche giorno fa, in Sicilia si trovano le localita' piu' economiche del Paese per le vacanze di agosto. Al vertice della classifica delle 20 mete piu' economiche si trova appunto Modica, dove per una settimana in una casa vacanza per quattro persone vengono richiesti in media 343 euro. In tutto le localita' siciliane presenti nella top 20 sono ben 6: oltre a Modica e Ragusa, si trova in classifica un'altra citta' del Val di Noto, Ispica , mentre bisogna spostarsi sul versante occidentale dell'isola per soggiornare a Licata , Trapani e Isola delle Femmine , dove però i prezzi si alzano parecchio, sforando anche i 600 euro a settimana. Insieme alla Sicilia sono la Puglia e la Calabria, rispettivamente con 4 e 3 mete in classifica, le altre regioni con i prezzi piu' abbordabili per il mese di agosto.