Rossana Cannata (Fdi) presenta ddl all'Ars per malati oncologici

Un disegno di legge a sostegno dei malati oncologici è stato presentato dalla parlamentare di Fratelli d'Italia Rossana Cannata. All'interno vengono proposte delle risposte alle esigenze di questi pazienti, come il contributo per l'acquisto di protesi tricologiche e il sostegno fino al 60 per cento per le spese di viaggio sostenute dai residenti nelle Isole e negli arcipelaghi della Sicilia affetti da patologie oncologiche. Il disegno di legge cofirmato da tutti i deputati regionali di Fratelli d'Italia, il capogruppo Antonio Catalfamo, Gaetano Galvagno ed Elvira Amata, istituisce inoltre una giornata regionale dedicata alla prevenzione oncologica. "Sono convinta che sul sostegno ai malati oncologici non si fa mai abbastanza - ha detto la Cannata -. In materia di politiche sociali e salute ho ritenuto prevedere per la facilitazione della procedura di erogazione del contributo, il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici presenti nel territorio regionale".