Traghetto arriva a Palermo con 4 ore di ritardo: viaggio da incubo

"E' stato un viaggio da incubo, siamo sbarcati a Palermo con quattro ore di ritardo e a bordo si è rischiata la sommossa dei passeggeri quando l'altoparlante ha annunciato che dopo tre ore di navigazione si tornava a Cagliari per prendere dei ritardatari rimasti a terra, senza nemmeno dire che si trattava di ragazzi minorenni". Così un padre, a bordo del traghetto Ariadne della Tirrenia con suo figlio per andare in vacanza in Sicilia, racconta il dietrofront della nave salpata da Cagliari alle 19,30 e ritornata alla banchina tre ore dopo aver preso il largo, tra l'incredulità e la rabbia delle persone che si erano imbarcate e prevedevano di sbarcare in orario alle otto di questa mattina. "Siamo rimasti tutti sgomenti, a nessuno era mai capitata una cosa del genere perchè solo se la nave rischia di affondare ritorna in porto, non di certo per prendere dei ritardatari, per i quali comunque si sarebbe potuta azionare l'assistenza diplomatica visto che erano stranieri e potevano metterli su un volo. Per 25 ragazzini non si possono stravolgere i programmi di centinaia di altre persone, già stanche per aver fatto un' altra parte di viaggio, come ho fatto io che sono arrivato a Cagliari guidando per tre ore", aggiunge l'uomo. Quanto ai ritardatari, "quando siamo tornati a Cagliari sul molo c'erano tre auto della Polizia e abbiamo visto i ragazzi che venivano fatti salire a bordo del traghetto con accorgimenti affinchè non venissero a contatto con gli altri passeggeri imbufaliti per quello che tutti quanti abbiamo ritenuto un contrattempo ingiustificato".