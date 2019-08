Domenica di lutto cittadino a Ragalna per la morte di un ragazzo in un incidente

Il sindaco di Ragalna, Salvo Chisari, facendosi interprete del generale cordoglio e stringendosi al dolore della famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per domani, domenica 4 agosto, giorno delle esequie del giovane Edoardo Chisari (nella foto), morto ieri in seguito ad un terribile incidente stradale in via Mongibello, territorio Ragalnese. Il giovane, paternese d’origine ma formalmente residente a Ragalna con la sua famiglia, aveva appena 17 anni. “La morte prematura di Edoardo Chisari – ha dichiarato il Sindaco - sta rappresentando per tutta la comunità un dolore immenso, per i suoi coetanei in particolar modo. L’Amministrazione comunale, pertanto, con questo atto intende manifestare in modo tangibile e solenne il dispiacere per questa grave perdita e testimoniare così forte vicinanza e sostegno al dolore incolmabile che sta vivendo la famiglia del giovane Edoardo”. I funerali sono stati celebrati questa mattina nel Santuario della Consolazione a Paternò.