Augusta, nascondeva il 'fumo' in una scarpiera: arresti domiciliari

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Augusta, nell’ambito di un predisposto servizio comandato e coordinato dalla locale Compagnia, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto in prossimità delle case popolari, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, S.D., 39 anni, augustano.

Al predetto, a seguito di un’accurata perquisizione domiciliare, venivano sequestrati, abilmente occultati in una scarpiera posta sul balcone della propria abitazione circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, mentre all’interno dell’appartamento un bilancino di precisione e vario materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.

L’uomo, al termine delle operazioni di rito, veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Siracusa, accompagnato presso la propria abitazione per restarvi in regime di arresti domiciliari.