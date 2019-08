Un incendio è divampato in contrada Carancino, nella zona nord di Siracusa e le fiamme, alimentate dal vento, stanno minacciando alcune abitazioni. Per precauzione i vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia municipale hanno disposto l'evacuazione delle case. I roghi hanno lambito l'autostrada Siracusa-Catania, che in alcuni tratti è stata invasa dal fumo. Nella zona all'opera mezzi aerei.