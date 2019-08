Un quarto incendio, nel giro di pochi giorni si è sviluppato in prossimità dell'ex discarica a Lami sull'isola di Lipari (Me). Sono intervenuti i vigili del fuoco e un Canadair. A Lami e Acquacalda vi sono proteste da parte di isolani e villeggianti per l'aria che è diventata irrespirabile.