Modica, il Pd: via crucis burocratica dopo ingiunzioni di pagamento per tasse comunali

"Una via crucis burocratica per chiedere chiarimenti su ingiunzioni di pagamenti relativi a tasse comunali". Lo sostiene, in una nota, il Partito democratico di Modica. "File enormi all’ufficio tributi e di riscossione - continua il PD - con gente ammassata in pochi metri quadrati, orari inflessibili di chiusura che quasi sempre costringono l’utente a ritornare il giorno dopo o la settimana dopo, sballottamenti tra uno sportello e l’altro, perché gli uffici comunali con la società di riscossione, stranamente, non comunicano tra loro se non per mezzo del cittadino stesso, costretto a verificare e giustificare quello che loro già sanno, ovvero l’avvenuto pagamento delle bollette. Tutto questo a seguito di un’intimazione a regolare la propria posizione tributaria entro un mese dall’avvenuta notifica comunale che di solito viene recapitata con un mese di ritardo.

Nell’esprimere la nostra vicinanza agli impiegati dell’ufficio riscossione, oberati da un lavoro che potrebbe essere facilmente evitato solo con un’attenta collaborazione tra uffici competenti, ed escludendo la malafede dell’amministrazione, ovvero un’azione mirata atta a far quadrare le poste di bilancio, non possiamo che essere solidali con la cittadinanza modicana che oltre ad aver avuto l’onere di pagare regolarmente le più alte tasse , tariffe, nonché imposte della Regione, è costretta regolarmente a dover giustificare l’avvenuto pagamento.

In questa ottica di inefficienza amministrativa, a fronte di in un’epoca in cui in pochissimi secondi si riesce a comunicare con l’altra parte del mondo, dove tutto potrebbe essere risolto attraverso una procedura informatica restando comodamente a casa o nel proprio ufficio, riteniamo opportuno che l’amministrazione comunale si assuma le proprie responsabilità a tal riguardo e avvii un procedimento amministrativo affinché venga previsto un rimborso spese a tutti quei cittadini incolpevoli costretti a rinunciare alla giornata lavorativa, e perché no, anche al loro tempo libero, per cause oggettive legate esclusivamente al cattivo funzionamento della macchina amministrativa".