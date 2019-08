Rosolini, l'opposizione chiede notizie sul bando della pubblica illuminazione

I consiglieri di opposizione del Comune di Rosolini chiedono all'amministrazione Incatasciato di conoscere i risultati del ricorso presentato alla Regione per l'esclusione da bando di un milione di euro per l'ammodernamento della rete della pubblica amministrazione. "Siamo a conoscenza - dice Tino Di Rosolini - che il Comune ha sostenuto spese legali per questo ricorso. Insieme agli colleghi vorremmo capire se la città di Rosolini è riuscita a rientrare in questo bando. Del resto è risaputo che questa amministrazione ogni giorno ci inoda di comunicati e conferenze stampa, spesse volte pure inutili. Quello dell'ammodernamento dell'illuminazione è un problema serio e sentito dalla popolazione".

(Nella foto il consigliere Tino Di Rosolini)