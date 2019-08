In auto con due panetti di hashish: due di Canicattini Bagni ai domiciliari

I carabinieri di Siracusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato i canicattinesi Vincenzo Di Giacomo, 30 anni, operatore ecologico con precedenti di polizia e Salvatore

Garipoli Salvatore, di 43.

Nello specifico, i militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo di un’autovettura su cui viaggiavano i due uomini e notando l’atteggiamento sospetto dei due hanno deciso di procedere ad una perquisizione del veicolo all’esito della quale sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi di stupefacente, sottoposti a sequestro.

I due uomini, non potendo giustificare il possesso di un così ingente quantitativo di sostanza stupefacente, del valore stimabile intorno a circa 2000 euro nella vendita al dettaglio, sono stati dichiarati in arresto dai militari operanti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli arrestati, accompagnati presso i locali della Compagnia di Siracusa per le formalità di rito, sono stati infine sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa di giudizio di convalida.