Il Pd di Avola: si realizzi un progetto parcheggi per non perdere il finanziamento

“ Il progetto del parcheggio escluso in primo tempo dalla graduatoria del piano parcheggi approvata dalla giunta regionale Musumeci , potrà rientrare in graduatoria.” Ad annunciare che il mancato finanziamento del progetto del Comune di Avola, presentato per un importo di 250 mila euro , è stato l’organo di stampa vicino all’amministrazione comunale “Avola News”. Il progetto del parcheggio di piazza San Sebastiano non è stato infatti incluso nella graduatoria dei progetti che l’assessorato regionale alle Infrastrutture della Regione Sicilia finanzierà , con un importo complessivo di 5 milioni di euro, a 13 Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti. Con la stessa notizia viene fatto sapere che , “ nei prossimi mesi la graduatoria dei progetti verrà ulteriormente ampliata.” Quindi il Comune di Avola, viene fatto notare dall’amministrazione Cannata, potrà ancora avere la possibilità di accedere al finanziamento del progetto del parcheggio di interscambio. Fatto che invece appare difficile al consigliere comunale del Partito Democratico di Avola Nuccio Inturri: “ La bocciatura del progetto del Comune di Avola, da premettere, è stata motivata dai tecnici dell’assessorato alle Infrastrutture per il fatto che il Piano Parcheggi allegato all’istanza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Avola numero 209 del 22 aprile 1998, all’articolo 4 riporta che il piano approvato definitivamente con la medesima deliberazione ha efficacia per 10 anni. Per cui il documento deliberativo risalente al 1998 non risponde più ai requisiti richiesti dall’avviso in quanto privo di vigenza.” Da qui la proposta del consigliere di minoranza Nuccio Inturri: “ Se non si vogliono perdere i 250 mila euro del finanziamento , se ancora siamo in tempo, si approvi un nuovo piano parcheggi. Si cerchi di elaborare programmi coerenti rispetto ai fabbisogni del Comune secondo una visione di sviluppo della città di medio- lungo periodo, quindi non semplicemente ‘’contingente’’ legata alla esclusiva ed episodica segnalazione dei bandi aperti.” Quindi, conclude la proposta Inturri – si avviano anche percorsi di formazione del personale interno titolare, preposto nel settore strategico per la elaborazione di progetti coerenti rispetto ai fabbisogni del nostro Comune.

Antonio Dell’Albani

(Nelle foto il consigliere comunale Nuccio Inturri e l'elaborato del progetto di interscambio di piazza San Sebastiano )