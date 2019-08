Lampedusa, 320 migranti su due navi dell'Ong 'prigionieri' del mare

Salgono a oltre 320 i migranti salvati nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro: sono a bordo delle navi Open Arms e Ocean Viking. L'attore Richard Gere, a Lampedusa, sale a bordo e lancia il suo appello: i politici la smettano di demonizzare i migranti. "Li porti a Hollywood", gli risponde Salvini. La Libia: Haftar ha accettato la tregua proposta dall'Onu, in occasione della festa musulmana del sacrificio che inizia oggi. Tre i membri dello staff Onu morti in un attentato a Bengasi.