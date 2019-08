Inaugurato a Bronte un grande parco giochi per i bambini

A stento ed in trepidante attesa, hanno aspettato che padre Antonino Modica benedicesse i luoghi e che il sindaco, Graziano Calanna, tagliasse il nastro inaugurale.

Poi per le decine e decine di bambini, che sono accorsi all’inaugurazione del grande parco giochi del parco di via Vittorio Veneto, è arrivato il momento di sbizzarrirsi e di impadronirsi con gioia ed allegrai non solo del grande gioco a sei torri che domina il parco, ma di tutte le altalene ed i giochini che hanno reso il più grande polmone verde di Bronte a misura dei più piccoli e quella che fino ad oggi era per antonomasia è la città del pistacchio e della cultura, anche dei bambini.

Già, perché le cronache sono piene di Comuni dove i parchi gioco per i piccoli sono abbandonati o dove non ci sono a causa della crisi economica. Bronte invece, in controtendenza, si distingue per aver pensato ai più piccoli e quindi anche alle famiglie, che adesso hanno un luogo bello, verde e sicuro dove far divertire in assoluta sicurezza i propri figli.

“Pochi in verità – ha raccontato il sindaco Graziano Calanna durante l’inaugurazione – sanno da dove nasce l’idea di questo grande parco giochi. Appena eletto ho ricevuto la visita di una scolaresca. Era una quarta elementare. In quell’occasione i bambini mi chiesero di realizzare in questo parco un’area tutta per loro. Mi hanno consegnato anche dei disegni che raffiguravano già un gioco cosi grande e bello propri qui, un gioco pieno di scivoli, altalene ed attrezzi per arrampicarsi ed esplorare. Abbiamo fatto il possibile per realizzarlo”.