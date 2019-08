Salvini a Palazzo degli Elefanti: "Abbiamo salvato Catania dal default"

"Abbiamo esteso l'aiuto ai romani inserendo i catanesi e cittadini di altri comuni, gli ultimi ad essere colpevoli di questo disastro, perché altrimenti il primo luglio a Catania sarebbe stato l'anno zero". Lo ha detto Matteo Salvini nel municipio del capoluogo etneo, parlando della norme che nel decreto crescita ha permesso di salvare Catania dal default. "In quel decreto crescita c'era solo il salva Raggi, sostanzialmente. E noi, che eravamo secondo qualcuno dei bastian contrari, dicevamo o tutti o nessuno. Parola mantenuta. Il percorso di riordino e di efficienza - ha concluso - e'assolutamente meritorio. Il questo caso l'energia è stata ben spesa". All'uscita dal municipio di Catania, qualche centinaio di manifestanti ha contestato Matteo Salvini gridando "buffone" e lanciando bottiglie di plastica vuote contro la sua auto. Tra il portone del municipio e la folla c'era un cordone di polizia. Nelle prossime settimane in Parlamento si confronteranno due idee diverse di Italia: quella del si è quella del no. Il popolo del no e ben rappresentato dalla gente fuori dal municipio (un gruppo l'ha contestato, ndr) e dall'appello di Renzi: no alle elezioni, alle grandi opere, alla riforma fiscale, alla riforma della giustizia". L'ha detto Matteo Salvini a Catania. "Io chiamo a raccolta, e Catania ne è un esempio virtuoso, l'Italia del sì - ha aggiunto - che scommette sul futuro e non sull'assistenza". Prossima tappa del tour estivo di Salvini è Siracusa. Conto di vedere sicuramente gli alleati a livello locale del centrodestra perché sicuramente alcune elezioni regionali ci sono: in Umbria sono fissate il 27 ottobre, in Emilia Romagna dovrebbbero essere a dicembre e poi ci saranno Calabria, Marche, Toscana. Sicuramente su questo l'alleanza che ha vinto tutte le elezioni negli ultimi mesi deve ritrovarsi e proporre candidati comuni prima possibile". L'ha detto a Catania Matteo Salvini. "Penso che già la settimana prossima ci ritroveremo con gli alleati per le regionali, ovviamente si parlerà anche di altro", ha anche detto.

LEGGI IL RESOCONTO DELLA TAPPA DI TAORMINA