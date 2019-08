Aeroporto, sindaco di Comiso chiede dimissioni del presidente della Soaco

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, ha chiesto le dimissioni del presidente di Soaco (la società di gestione dell'aeroporto di Comiso), Silvio Meli (nella foto) e della componente del Cda, Silvana Tuvè. Entrambi erano stati nominati nel 2017 (Tuvè a gennaio, Meli a giugno) dall'ex sindaco Filippo Spataro. Schembari ha parlato nel corso della seduta del consiglio comunale che ha sancito la necessità, per il comune, di sopperire a una parte delle perdite di Soaco. Nel bilancio del Comune, approvato ieri, è stata appostata la somma di 455 mila euro per far fronte alle perdite gestionali che, dal 2013 ad oggi, sono state coperte grazie al "fondo sovrapprezzo azioni", di cui l'aeroporto ha potuto fruire per la fase di start up. Il sindaco ha anche reso noto di aver presentato il 18 giugno scorso una denuncia alla Polizia per due lettere anonime pervenute al comune e ai revisori dei conti il 15 e il 17 giugno. Le missive riguardavano il bilancio. In una delle lettere era citata persino la data della futura assemblea dei soci di Soaco, il 28 giugno. che in quel momento non era nota e la convocazione non era arrivata né al comune, né al sindaco.