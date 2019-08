Siracusa non è piazza di Lega, Salvini ricoperto di insulti al Tempio di Apollo

'Salvini fascista, historia docet' e 'olocausto mediterraneo' sono alcuni dei cartelli esposti in prima fila da alcuni giovani contestatori davanti al palco a Siracusa dove ha parlato Matteo Salvini. Siracusa pure al Tempio di Apollo non si conferma piazza della Lega. Lo si era visto per le amministrative e per il flop alle Europee. Segnale che il commissario leghista in Sicilia, Stefano Candiani non ha un grande fiuto. A rispondere ai contestatori del leader della Lega ci sono alcune centinaia di siracusani e simpatizzanti arrivati dalla provincia come Floridia, Solarino, Augusta e Rosolini che hanno scandito lo slogan 'Matteo, Matteo'. I due gruppi sono a contatto e quasi mescolati, al momento pacificamente, ma inveiscono uno contro l'altro, tant'è che prima del comizio, ci pensano i celerini a formare una barriera in divisa per evitare contatti fisici. La tensione è alta e i contestatori continuano a urlare slogan e insulti contro il ministro dell'Interno, esortato ad andare "fuori da Siracusa". I sostenitori aspettano che il comizio possa iniziare e dal palco lo speaker ha provato a contrastare con il microfono fischi e invettive dei contestatori. Con oltre un'ora di ritardo sul programma Matteo Salvini é salito sul palco del Tempio di Apollo, che attacca, forse un po' innervosito per quella contestazione da stadio. "Siete liberi di ospitare cento migranti a testa a casa vostra", ha detto Salvini ironico ai contestatori, definiti "nostalgici della falce e del martello". "Si vergogni Renzi, con tutti i danni che ha fatto al Paese, e si vergognino quelli che vogliono fare un governo con lui, con la Boschi, con il partito delle banche fallite. Se volete essere servi di Macron e della Merkel, votate Renzi - ha detto tra i cori e gli applausi dei suoi sostenitori-. Qui non ci sono fascisti, in questa piazza ci sono italiani liberi". Matteo Salvini ha concluso il suo comizio a Siracusa mostrando il rosario stretto nel pugno e baciando un santino che gli è stato passato dal pubblico. Sono quindi iniziati i selfie con i sostenitori sul palco. "Se fate i bravi li faccio anche con voi", ha detto ironico ai contestatori per tutto il discorso lo hanno coperto di insulti.

