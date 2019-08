Stretto di Messina, dopo 6 anni verrà riacceso il pilone di Torre Faro

Stasera alle 21 sarà riacceso dopo oltre 6 anni il pilone di Torre Faro. Lo Stretto di Messina così tornerà a essere illuminato grazie al suo monumento simbolo, tratto distintivo della Sicilia nel mondo. Il Pilone di Torre Faro, con i suoi 232 metri di altezza, è annoverabile tra i cinque tralicci monumentali ed elettrici al mondo. "La sua realizzazione, sin dalla progettazione è stata connotata da un forte impatto simbolico oltre che monumentale. Il Paese usciva dalla guerra e la voglia di ricominciare, di affermare la propria identità era più forte delle evidenti problematiche legate alla ricostruzione economica e sociale - dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca - Dal 2013, anno in cui si spegneva l'illuminazione del Pilone, per via dei costi di manutenzione e d'esercizio insostenibili, la nostra amministrazione riaccende i riflettori su Torre Faro, consegnando alla città un impianto con una notevole riduzione sia in termini di impatto ambientale che di spesa". A partire dalle 20.45, dalla pagina Facebook ufficiale del sindaco De Luca ci sarà la diretta dal Pilone di Torre Faro.