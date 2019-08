Cresce in Sicilia la domanda di immobili di lusso: Taormina e Siracusa in testa

La domanda sul mercato immobiliare residenziale siciliano continua a crescere, soprattutto per gli immobili di pregio. Grazie al suo ricco patrimonio culturale, al clima mediterraneo e allo scenario unico, l'isola sta attirando un numero crescente di acquirenti internazionali. "Oltre alle residenze private, notiamo una tendenza crescente all'utilizzo di seconde case come investimento attraverso la formula dell'affitto", afferma Christoph Feigenbutz, Country Manager di Engel & Völkers Italia. Le zone più ambite sono Taormina, Siracusa, Palermo Mondello e Cefalù. A Cefalù le proprietà, in particolare ville, sono state vendute per un massimo di 2 milioni di euro. Nel centro storico di Ortigia, a Siracusa, i prezzi possono raggiungere i 6.000 euro al metro quadro. Secondo le previsioni di Engel & Völkers, i prezzi subiranno ulteriori aumenti nei prossimi mesi a causa dell'elevata domanda.