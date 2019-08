Siracusa, vendita di 'coca' a 74 anni? Scalisi: mai spacciato in vita mia

Solo obbligo di firma per Agatino Scalisi, 74 anni, arrestato in via Cassia a Siracusa, perchè avrebbe lanciato dal finestrino della sua auto un pacchetto di sigarette con una pietra di cocaina del peso di 50 grammi. L'indagato davanti al giudice monocratico Federica Piccione, si è difeso affermando di non avere mai spacciato droga nella sua vita, "figurarsi alla mia età", ha detto. Scalisi ha anzi ha accusato i carabinieri che l'hanno fermato, di avere scritto il falso nel verbale d'arresto. Ma a questo la giudice non ha creduto. Scalisi per la sua età ha evitato i domiciliari, ma la giudice monocratica gli ha imposto l'obbligo di firma, concedendogli pure i termini a difesa. Il processo a carico del presunto spacciatore verrà celebrato il prossimo 5 novembre.