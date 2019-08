Meglio il reddito di cittadinanza che il lavoro, ristorante di Noto non apre di sera

Matteo Salvini lo aveva detto domenica scorsa a Siracusa nel suo tour estivo che sul "Reddito di cittadinanza c'è qualcosa da rivedere". A confermare le parole del leader della Lega, i gestori di un lido a Noto Marina. . Così il ristorante non può aprire di sera per mancanza di personale. Quelli che lo scorso anno lavoravano come stagionali, preferiscono i . soldi sicuri, senza buttare una goccia di sudore, con il reddito, fortemente voluto dal M5s. La notizia è stata riportata dal quotidiano, 'La Sicilia'.

“Questa estate, per la prima volta, non siamo riusciti ad aprire al pubblico il nostro ristorante la sera – raccontano Corrado Leone ed Ettore Battivelli - scrive il giornaleIl motivo? Mancanza di personale”.

“Per noi l’attività comincia a maggio a finisce a ottobre, contiamo generalmente su una ventina di impiegati che gestiscono l’attività di ristorazione e il servizio in spiaggia, compresa la sicurezza – spiegano – All’inizio della stagione gran parte dei nostri storici collaboratori ci ha ringraziato declinando gentilmente un regolare contratto di lavoro stagionale spiegandoci che, anche a fronte di uno stipendio più alto, preferivano non perdere il Reddito di cittadinanza o altre tipologie di assistenza statale”.

“All’inizio facevamo fatica a crederci, ma anche confrontandoci con altri colleghi in zona, dal turismo alla zootecnia fino all’agricoltura, abbiamo compreso presto di non essere isolati – spiegano i titolari del lido – Nel frattempo noi stiamo facendo gli straordinari. In assenza dei Navigator, abbiamo cercato sostituti attraverso le bacheche lavoro sul web o con annunci locali per consentire al ristorante di proseguire l’attività serale, ma a stagione iniziata è diventato tutto più complicato. A conti fatti, però, è facile comprendere che percepire uno stipendio senza lavorare fa comunque comodo, perché libera tempo ed energie per fare altro. L’immagine di questa estate? La faccia sorridente del mio ex custode, un bel ragazzo mediterraneo, che passeggia tutti i giorni rilassato davanti al nostro lido a braccetto con una tedesca, mentre noi, tutti sudati, sistemiamo sdraio e ombrelloni per i nostri clienti”.