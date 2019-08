Presunti brogli a Siracusa, chiusa la verifica sul ricorso di Reale: più voti dei votanti

Più voti dei votanti stessi. E' quanto emergerebbe dalla verificazione delle schede disposta dalò Tar di Catania, sul ricorso presentato dal candidato a sindaco, Paolo Ezechia Reale. Le irregolarità ci sarebbero, ma le parti le interpretano a loro modo. Tutto è stato messo nero su bianco dal verificatore, il vice prefetto Giuseppe Sindona nelle 148 pagine che passano nelle mani del giudice amministrativo.

Nella sezione n.2 le operazioni di verificazione elettorale hanno consentito di accertare che sono state erroneamente autenticate 39 schede elettorali in più rispetto al dovuto. Nella 9 la non corrispondenza tra le schede elettorali e quelle scrutinate sarebbe “spiegabile ove si consideri che 6 soggetti (4 maschi e 2 femmine), indicati nel verbale delle operazioni elettorali, non iscritti nelle liste della sezione, sono stati ammessi a votare nella sezione medesima”. Per la sezione 14, preso atto che non è stato indicato il numero delle schede elettorali autenticate (o da autenticare), le operazioni di verificazione elettorale non hanno consentito di verificare la corrispondenza tra le schede elettorali autenticate conteggiate in sede di verificazione e quelle indicate nel verbale delle operazioni elettorali. Nella sezione 16 è rilevata la “non corrispondenza tra il numero totale delle schede elettorali autenticate, conteggiato in sede di verificazione nel numero complessivo di 698 ed il numero delle schede elettorali da autenticare riportato nel verbale in 657”. Stesso ragionamento per le sezioni 20, 26, 27, 34, 35, 36 (897 schede elettorali verificate contro 872 riportate nel verbale), 46 (una sola scheda di differenza), 57 (schede elettorali autenticate 748, mentre sono 542 quelle verificate), 59 (schede elettorali conteggiate in sede di verificazione 851, nel verbale 779), 60 (numero schede da autenticare non riportato in verbale), 61, 86 (schede verificate 763, in verbale 755 schede), 87 (schede verificate 831 contro 880), 90, 95, 97, 98, 99, 100, 106, 108, 109, 116, 117, 120, 122 e 123.

Per il resto delle sezioni, le operazioni di verificazione hanno potuto riscontrare la rispondenza tra il numero totale delle schede elettorali autenticate e il numero delle schede elettorali da autenticare. Il funzionario verificatore ha poi riscontrato una serie di errori di trascrizione o di riporto di conteggi e altre informazioni tecniche.