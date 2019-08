Carabiniere morto in un incidente a Potenza, organi donati: il suo cuore a un ragazzo di Palermo

Cuore, fegato e reni di un carabiniere di 41 anni - morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 4 agosto scorso nei pressi di Vaglio di Basilicata (Potenza) - sono stati prelevati durante la notte di ferragosto nell'ospedale "San Carlo" di Potenza. Nell'ospedale del capoluogo lucano sono giunte équipe mediche dall'Ismett di Palermo, dal policlinico romano di Tor Vergata e da Bergamo. Il cuore del carabiniere era destinato ad un giovane di 29 anni, in cura a Palermo; reni e fegato a due pazienti adulti e a un bambino di otto mesi, a Roma e a Bergamo. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza, Massimo Barresi, ha sottolineato l'impegno del personale dell'ospedale potentino "nella difficile e delicata operazione di espianto degli organi: è stato un impegno corale perché la complessa macchina della solidarietà potesse andare a buon fine".