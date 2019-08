Un capannone della Fiera Emaia di Vittoria, dove erano custodite le 'colonnine elettriche' per dare corrente elettrica provvisoria agli espositori, e' andato a fuoco ieri pomeriggio. I vigili del fuoco intervenuti prontamente hanno messo in sicurezza l'area evitando che le fiamme si propagassero nei vicini capannoni espositivi. Sono in corso indagini delle forze dell'ordine che non escludono la pista dolosa.