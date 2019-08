Rubava caschi da motociclisti, 14enne preso a Marina di Ragusa

I carabinieri di Santa Croce Camerina, nel corso di un controllo amministrativo ad un bar in località Punta Secca ha rilevato importanti violazioni in materia igienico-sanitaria ed ha comminato una sanzione amministrativa di circa 3.000,00 euro.

Nella notte di ieri invece i militari che stavano pattugliando a piedi il centro ed il lungomare di Marina di Ragusa sono intervenuti alla ricerca dei ladri che stavano rubando dei caschi che i ragazzi sono soliti appoggiare sugli scooter. L’immediata ricerca per le vie del centro ha permesso ai militari di rintracciare un 14enne che aveva appena asportato tre caschi e che probabilmente pensava di poter ricavare un certo guadagno rivendendoli per pochi euro. Il ragazzo, giovanissimo ed incensurato, è stato quindi denunciato per furto aggravato, mentre i caschi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, altrettanto giovani.