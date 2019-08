Via libera al Bilancio della Regione rettificato dalla Corte dei Conti

Via libera al bilancio della Regione rettificato secondo i nuovi principi contabili e le indicazioni della Corte dei conti. Un lavoro molto complesso e senza precedenti - è scritto in una nota dell'assessorato all'Economia - che ha riguardato oltre 64 mila capitoli in uscita e 14 mila in entrata, per circa 30 esercizi finanziari coinvolgendo l'intera amministrazione finanziaria regionale. Dalla complessa attività di ricognizione contabile svolta dalla Ragioneria generale sulle rubriche dei diversi dipartimenti regionali sono emerse registrazioni inappropriate in un primo tempo computabili in oltre 2,7 mld di euro - in gran parte risalenti ai primi anni '90 - poi ridottesi, con la collaborazione degli uffici che hanno definito le riconciliazioni contabili, a circa 400 milioni di euro e questi ultimi in gran parte riconducibili a fondi vincolati riguardanti l'Assessorato alla sanità, oggi Salute. In esito a tale complessa attività della Ragioneria, peraltro completata in breve termine, le quote vincolate del risultato di amministrazione sono risultate pari a 3.623 milioni di euro (la prima stesura esponeva 3.210 milioni di euro) mentre il disavanzo delle quote libere è pari a circa 7,3 miliardi di euro e quindi maggiore di circa 400 milioni di euro rispetto alla quantificazione precedente (circa 6,9 miliardi di euro). Importo per il quale si dovrà procedere, se confermato in sede di parifica, al ripianamento nelle forme di legge, conclude la nota.