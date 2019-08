Sequestrato autocarro a Catania, trasportava rifiuti speciali: 2 denunciati

La polizia di Stato ha sequestrato a Catania un autocarro in transito sulla Statale 114 con a bordo circa 1000 chili di rifiuti speciali quali cemento e altro materiale, il tutto riposto all’interno del vano dell’autocarro e occultato con un telo; è stato appurato che il conducente era privo delle previste autorizzazioni per la raccolta e il trasporto di detti rifiuti e, tra l’altro, era privo dei previsti formulari e il mezzo senza assicurazione per responsabilità civile. Da attività info investigativa, è stato accertato che i rifiuti derivavano dai lavori edili abusivi eseguiti presso un’abitazione lì vicino, lavori, peraltro, effettuati da muratori senza un regolare contratto di lavoro e senza il rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Pertanto e trattandosi di reato ambientale, il mezzo è stato sequestrato penalmente ai fini della successiva confisca e i due soggetti, il proprietario dell’immobile e il trasportatore dei rifiuti speciali, sono stati indagati in stato di libertà per reati ambientali.