Quota 100, l'Anaoo: nei prossimi 3 anni potrebbero uscire 36 mila medici

Tra il 2019 e il 2021 utilizzando Quota 100 possono chiedere di andare in pensione tutti i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Ssn) nati tra il 1954 e il 1959: sei classi che corrispondono a 38 mila camici bianchi su 105 mila. Sono le stime, anche in base ai dati Inps, elaborate dal sindacato medici e dirigenti sanitari del Ssn Anaao Assomed. Tuttavia, spiega il segretario nazionale Carlo Palermo, si ritiene che ad uscire tra il 2019 e il 2021 saranno effettivamente 24 mila medici, 8 mila all'anno. Il freno sta nelle penalizzazioni del sistema Quota 100: a partire dalle limitazioni sulla libera professione, al divieto di cumuli, al taglio calibrato sul livello di contribuzione. "E' auspicabile che i medici che escono, vengano immediatamente sostituiti sfruttando il Decreto Calabria - dice Palermo - tenendo conto che attualmente mancano nel Ssn 8 mila medici per via del blocco delle assunzioni".