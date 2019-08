Preparativi per la 39esima edizione della 'ViniMilo': il meglio dell'Etna bianco

Ventuno fra cene a tema, degustazioni di vini e spumanti dell’Etna (con sconfinamenti in Italia, Europa e territori vulcanici), formaggi di pascolo e olii DOP siciliani con biglietti da acquistare comodamente online e scontati; quattro tavole rotonde (fra cui enoturismo, sviluppo sostenibile, vigneti “eroici” e confronto fra territori Unesco Etna/Toscana (Val d’Orcia); due weekend dedicati al grande pubblico, con lo street food siciliano e le eccellenze agroalimentari nell’ “Isola del Gusto” sulla Piazza Belvedere che guarda il mare e fra i vicoli dell’antico borgo di montagna; le opere di land-art di Alfio Bonanno e degli allievi dell’Accademia di Belle Arti nell’Ecomuseo del castagno; l’enoteca letteraria, con incontri fra autori in piazzetta, nella Scalinata di Largo dei Mille.

Dal 23 agosto all’8 settembre torna ViniMilo, edizione numero 39, storica e attesissima festa pre-vendemmia dedicata alle produzioni vinicole d’eccellenza “Made in Etna”: e fra queste l’Etna Bianco Superiore DOC, prodotto da uve carricante ed esclusiva del territorio di Milo (Catania).

L’evento e i suoi numerosi appuntamenti saranno presentati alla stampa venerdì 23 agosto, ore 17.30, nel giardino dell’azienda vinicola Barone di Villagrande.