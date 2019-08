Migranti, sbarco 'fantasma' sulla spiaggia di Selinunte

Nuovo "sbarco fantasma" sulle coste siciliane. Un barcone utilizzato da migranti per la traversata dalle coste nordafricane è stato trovato abbandonato sul litorale di Triscina in contrada Gaggera, sulla spiaggia che si trova all'interno del Parco archeologico di Selinunte. L'imbarcazione in vetroresina, con un motore fuoribordo da 25 cavalli, è stata recuperata daghli uomini della Guardia Costiera. Nessuna traccia invece dei migranti, che sarebbero riusciti a disperdersi sulla terraferma subito dopo lo sbarco. Sono in corso ricerche da parte delle forze dell'ordine.