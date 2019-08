Al via al Comune di Palermo il trasferimento dei dipendenti nelle partecipate

"Apprendiamo con soddisfazione che l'Agenzia nazionale per il lavoro (Anpal) ha dato il via libera al comune di Palermo per avviare la mobilità orizzontale tra i lavoratori delle aziende partecipate". Lo dice Salvo Barone, segretario generale del sindacato Asia. "Questa notizia è fondamentale anche per i lavoratori di Reset, l'azienda partecipato dal comune che si occupa di servizi e manutenzioni - aggiunge Barone - Infatti, il processo di mobilità consentirà all'azienda un risparmio di circa due milioni e mezzo all'anno che se redistribuiti ai lavoratori potrebbero permettere l'attivazione degli accordi che da tempo restano inattuati, come per esempio l'aumento da 32 a 36 ore settimanali e un miglioramento del sistema di tutele". "Adesso l'amministrazione comunale non ha più alibi, pertanto attendiamo l'incontro fissato nei primi settembre per definire il quadro operativo complessivo", conclude Barone.