È stata liquidata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile la somma di 381.640,72 euro per i lavori già eseguiti presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Si tratta di lavori per la realizzazione della nuova caserma. Lo comunica Vincenzo Vinciullo. In allegato, le foto con i lavori in stato avanzato.