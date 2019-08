Catania, sorpreso a San Cristoforo a spacciare cocaina: ai domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese, Antonio Grillo, 48 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nella serata di ieri, nel quartiere di San Cristoforo, personale delle Volanti, nel corso del servizio di controllo del territorio, transitava dinanzi al civico di Grillo, dove si stava svolgendo un sospetto andirivieni di giovani scooteristi sorpresi ad entrare e uscire dall’abitazione del 48enne.

Al fine di approfondire se all’interno si stesse svolgendo attività illecita legata allo spaccio di sostanze stupefacenti e considerati i precedenti specifici del soggetto, gli operatori di polizia si portavano all’interno, dove Grillo, vistosi scoperto, ammetteva le proprie responsabilità e consegnava spontaneamente agli operatori circa 6 grammi di cocaina. Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare, si rinveniva altro quantitativo della stessa sostanza, circa 7 grammi, nonché una bilancia di precisione e il materiale per il confezionamento della sostanza.

Pertanto, l’uomo veniva arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che si svolgerà nella giornata di domani.