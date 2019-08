Siracusa, gli trovano la cocaina e cartucce 9x21: finisce ai domiciliari

Nella giornata di ieri, Agenti della Squadra Mobile, nel corso di specifici servizi di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Gianclaudio Assenza, 24 anni, siracusano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 7 confezioni termosaldate di cocaina (del peso complessivo di gr. 0,9), 1 bilancino di precisione, ritagli di buste di cellophane di forma circolare usati per il confezionamento dello stupefacente, 2 manoscritti riportanti cifre di denaro e nomi di presunti acquirenti, 1 cucchiaino con tracce di stupefacente, 10 cartucce inesplose calibro 9 x 21, 1 cartuccia inesplosa calibro 9 x 19 e 490 euro.

L’Assenza, inoltre, ha violato gli obblighi della Sorveglianza Speciale poiché all’interno del suo appartamento è stato trovato in compagnia di un noto pregiudicato ed è stato denunciato per il possesso delle cartucce.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato nella propria abitazione per ivi rimanere in regime di arresti domiciliari.