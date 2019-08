Un uomo di 69 anni, Salvatore Polizzano, è stato trovato morto ieri in casa, ad Altofonte (Pa), in via Veronica. A chiedere l'intervento dei carabinieri e del 118 è stato il fratello. Il medico legale ha eseguito l'ispezione sul corpo e il pm di turno ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso.