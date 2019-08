Scaglia un pugno all'ex fidanzata che lo aveva lasciato, preso a Monreale

La Polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 18, residente nel quartiere Albergheria, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, anche lei diciottenne, che aveva deciso di interrompere la relazione col giovane. Dopo le molestie telefoniche, il ragazzo le ha sferrato un pugno in faccia in una piazza di Monreale (Palermo). La vittima ha chiamato un agente della Polizia, che le aveva dato il numero del suo cellulare. Gli agenti sono subito intervenuti e anno arrestato il diciottenne.