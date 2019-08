Traffico da bollino rosso pure in Sicilia, due ore di coda agli imbarchi di Messina

Traffico da bollino rosso anche nelle strade ed autostrade siciliane per il controesodo. C'è attesa agli imbarchi di Messina, sia per i traghetti delle Ferrovie dello Stato, sia per quelli privati. Per attraversare lo Stretto di Sicilia si registrano due ore di coda, con i veicoli che hanno praticamente invaso Messina per potere imboccare la strada del rientro.

A Messina, di fronte a questa situazione, il traffico cittadino è stato deviato su via Garibaldi mentre la polizia stradale è presente con 12 pattuglie, rafforzando la sua presenza.

Si segnala, inoltre, la possibilità di rallentamenti alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero nazionale del personale di esazione, che sta interessando il fine settimana a partire da oggi domenica 25 agosto - dalle ore 10 alle ore 14 - e dalle ore 18 alle ore 24, per proseguire lunedì 26 agosto dalle ore 00 e alle ore 02. Non si sono registrate particolari criticità per lo sciopero anche grazie ai servizi di presidio e di assistenza posti in essere dalle concessionarie che li manterranno in serata per l'intera durata dello sciopero. Il personale in presidio presso le stazioni interessate dallo sciopero opererà per prevenire accodamenti o disagi. Saranno inoltre intensificati i servizi di vigilanza stradale in prossimità dei caselli autostradali interessati dallo sciopero del personale. Durante le ore di sciopero, i caselli della Messina - Catania e viceversa, sono rimasti incustoditi. Il presonale protesta per il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Traffico intenso si registra all'uscita degli svincoli di Taormina e Giardini Naxos, in direzione Catania. Traffico intenso anche sulla Cassibile - Siracusa in uscita verso il capoluogo. E' consigliabile entrare a Siracusa dallo svincolo di Belvedere.