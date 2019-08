Talent Kids, a Chianciano Terme si fanno onore i giovani artisti iblei

C’è il sapore della Sicilia e soprattutto della provincia di Ragusa alla finale nazionale di Talent Kids, il contest nazionale dello spettacolo dedicato ai bambini. La finale nazionale si è svolta dal 23 al 25 agosto a Chianciano Terme.

Sul palco allestito in piazza Italia hanno sfilato e si sono esibiti 120 bambini, provenienti da varie regioni italiane.iI bambini hanno gareggiato nelle quattro categorie: spettacolo, moda, canto e ballo. Sono stati premiati i primi due classificati per ciascuna categoria, divisi per fadsce di età.

I bambini provenienti dalle città della provincia di Ragusa hanno primeggiato in quasi tutte le categorie.

Carmelo Burrafato, giovane attore, di 11 anni, di Comiso, si è classificato al primo posto nella disciplina “Spettacolo” (categoria “Teen agers, 11 – 13 anni).

Nella categoria canto (sezione junior, 7-9 anni), ha vinto Marta Maria La Rosa, di Comiso, con la canzone “La sera dei miracoli”. Sempre nella categoria “Canto” (nella sezione teenager (10-13 anni), Diego Pulvirenti, di Modica, si è classificato al secondo posto. Diego ha proposto il celebre brano dei Queen “Bohemian Rhapsody”.

En plein dei giovani talenti iblei anche nella categoria “Ballo”. Nella sezione junior (7-9 anni) si è classificato al primo posto il gruppo Mini Kings di Ragusa (Christian Cascone, Nicolò Piccitto, Francesco Recupido, Adriano Vela); al secondo posto si è classificata Chanel Placenti, di Mazzarrone. Nella sezione teenager (10-13 anni), sempre per il Ballo, si è classificato al primo posto il gruppo Kawabonga di Ragusa (Federica Piccitto, Beatrice Corallo, Rebecca Bognetti, Sofia La Cognata).

I giovani talenti iblei hanno sfiorato il podio anche nella categoria “Moda” con Alice Di Stefano (sezione juniores) e con Sara Gurrieri e Valentina Brafa, nella categoria Ballo ( sezione teenager). Ma altri bambini della delegazione ragusana si sono segnalati all’attenzione della giuria, che era composta da Vince Tempera, Aniko Pusztai, Jennifer Casula, Gianluca Pannullo, Gianpiero Gencarelli, Umberto Maggi.

Giorgia Di Martino, Giada Belluardo e Giuseppe Basile, Myriam Biscaldi, Nicole Guastella, Serena Minardi, Carlotta Parisi, Alice Turtula, Vittoria Giudice, Ginevra Raimondo, Alessia Giannì hanno avuto un giudizio molto positivo da parte della critica e la loro esibizione è stata a lungo applaudita.

Tutti i ragazzi che sono saliti sul podio erano stati scelti nel corso delle selezioni che si erano svolte in varie città del sud est siciliano, curate da Martina Iemolo e dall’agenzia Meta Event.

Il successo dei giovani artisti ragusani riempie di orgoglio Martina Iemolo. «Siamo felici di aver portato a Chianciano Terme dei giovani artisti in erba e si di avere ottenuto questi importanti risultati con dei ragazzi che potranno avere, in futuro, un grande successo. I giovani artisti provenienti da Ragusa, Comiso, Modica, Mazzarrone, hanno impressionato la giuria che li ha premiati senza esitazione. Talent Kids è una grande opportunità per questi bambini, ma è anche e soprattutto un’occasione di sano divertimento, una competizione che permette a ciascuno di vivere la gara con agonismo, ma anche con tanta leggerezza. Per questi bambini, si tratta soprattutto di un’esperienza che permette a ciascuno di confrontarsi con le proprie capacità. Ma aver ottenuto risultati così importanti ci fa comprendere che il nostro lavoro può veramente spianare la strada a dei giovani talenti, a degli artisti in erba, che hanno veramente bisogno di opportunità per una possibile grande carriera. Siamo felici di aver dato a questi bambini la possibilità di fare un primo passo nel mondo dell’arte e dello spettacolo».

Una soddisfazione anche per il patron del concorso, Alessio Forgetta, direttore generale di Meta Event e ideatore del concorso. Forgetta ha avuto parole di elogio per i vincitori, che si sono imposti all’interno di un’edizione, quella del 2019, molto qualificata e che ha visto sfilare sul palco molti giovani talenti. Per Talent Kids parlano i numeri: più di 5000 bambini iscritti, più di cento selezioni organizzate in tutta Italia, sedici finali regionali. Centoventi bambini hanno superato le selezioni ed hanno sfilato sul palco della cittadina toscana.