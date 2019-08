Catania, denunciato il degrado in un'area di piazza della Repubblica

Un'area assolutamente degradata, invasa dai rifiuti e dalle erbacce con il rischio che possa pure scoppiare un incendio. Non parliamo di un terreno abbandonato nella periferia di Catania ma di una zona posta nei pressi della centralissima piazza della Repubblica a pochi passi dal Corso Sicilia. Il comitato 'Romolo Murri', attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, lancia l'allarme per un luogo magari seminascosto agli occhi dei passanti ma che, all'occorrenza, diventa un riparo per tanti senzatetto. Persone che vi montano pure le tende o altri tipi di ripari di fortuna perchè non hanno altro posto dove andare. Che si tratti di un terreno privato o pubblico poco importa: il comitato chiede al sindaco Pogliese ed a tutti gli enti preposti di attivarsi affinchè questo problema venga definitivamente risolto. Una questione di abbandono ed emergenza sociale notata anche dai residenti delle palazzine circostanti che già devono convivere con i problemi che tutti ben conoscono nel vicino Corso Sicilia.