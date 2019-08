Sud Italia, le imprese crescono: i dati positivi del 2° trimestre tra e-commerce e Internet

Imprese, nuove tecnologie e periodo di crisi: un trittico che sta accompagnando l’epoca moderna del nostro Paese, dimostrando delle potenzialità ma anche dei limiti, e un ritardo in ambito europeo che va senza dubbio sottolineato.

Però, a fronte di numeri non all’altezza delle altre realtà nella zona EU, la situazione tricolore dimostra di inanellare qualche successo che fa ben sperare. L’andamento delle imprese nella Penisola è infatti in rialzo, soprattutto se ci si focalizza su una zona da sempre sottovalutata come il Sud Italia.

Il merito va soprattutto a comparti come quello turistico, oltre alle già citate nuove tecnologie e ovviamente a Internet. Vediamo dunque di approfondire questo discorso.

L’andamento positivo delle imprese del Sud

Stando ai dati del recente report di Unioncamere, ci troviamo di fronte ad un andamento positivo delle aziende nel Sud Italia. Specialmente se si parla del secondo trimestre del 2019, dunque del periodo tra aprile e giugno.

Alla luce dei dati, ecco cosa è emerso: in Italia il saldo fra cessazioni e nuove iscrizioni di imprese è positivo (quasi 63 mila richieste di cessazione contro oltre 92 mila nuove iscrizioni). Il saldo sfiora dunque quota +30 mila unità, e questa rappresenta chiaramente una buonissima notizia. Se invece si sposta il focus dell’analisi sulla Sicilia, ci si imbatte in un saldo (+2 mila unità) superiore alle medie di molte regioni della Penisola, il che testimonia lo stato di salute del tessuto imprenditoriale siciliano.

Solo Lombardia, Marche, Campania e Puglia sono riuscite a fare di meglio. E un ruolo chiave è stato occupato dal turismo: questo comparto, difatti, nel 2018 ha collezionato un incremento pari al +2,9% in termini di presenze sull’isola. Soprattutto per merito del turismo straniero (+6% circa).

L’importanza delle nuove tecnologie e del web

Le nuove tecnologie rappresentano un preziosissimo volano per la crescita delle imprese, per via delle grandi opportunità che offrono in termini di fatturato e di riduzione dei costi.

Internet, infatti, mette a disposizione nuove frontiere per i commercianti. Prendiamo ad esempio alcuni servizi che semplificano la vita d’impresa, come nel caso di Icribis, che permette di conoscere meglio i propri partner commerciali e fare così affari in sicurezza. In secondo luogo, visto che si parla di web e di hi-tech, non potremmo non citare un fattore decisivo come l’e-commerce. E anche in questo caso il Sud Italia sembra eccellere: su un totale di oltre 20 mila shop elettronici italiani, nelle regioni del Meridione si nota un tasso di crescita esponenziale. Nello specifico, si parla di esempi virtuosi come la Campania, la Puglia, l’Abruzzo, la Basilicata e ancora una volta la Sicilia.

Le imprese italiane iniziano a fare sul serio, specialmente al Sud, dove certe regioni sfruttano appieno e-commerce e turismo.