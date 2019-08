Floridia, il sindaco mette alla porta l'assessore Milo Giarratana

Sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia politico tra il sindaco di Floridia, Gianni Limoli e l'assessore, Milo Giarratana. Con questa motivazione il primo cittadino di Floridia, ha 'silurato' l'ingegnere Giarratana. ma a quanto si apprende, sarebbe pronta un'altra determina per mettere off side un altro assessore. Circolano già voci dei probabili successori di Giarratana, ma la mossa è delicatissima. Se Limoli sbaglia, rischia di ritrovarsi con una sfiducia dietro la porta. L'opposizione già da tempo ha cominciato la conta e mancherebbe soltanto una firma per potere presentare la mozione di sfiducia al sindaco.

Ecco il racconto di Giarratana in un post sul suo profilo Facebook.

"Salve concittadini Floridiani. Stamattina arrivando in Comune ho incontrato il sindaco che insieme al vicesindaco e all'autista stavano salendo in auto. Vado verso il finestrino ed esclamo: "ciao Gianni, dove vai? Io sto salendo in comune perché un funzionario mi ha chiamato per rivedere una delibera". Lui risponde : "ok Milo, io devo andare urgentemente in.......... non so vedi". "ma più tardi vieni?" "si, certo, ci vediamo dopo". Salgo su e trovo la mia Revoca da assessore. Eppure mi ha sempre detto che ero uno di quelli che lavorava di più ; e allora perché? Leggendo meglio mi accorgo che le motivazioni (di cui sono ancora all'oscuro) sono politiche. Come inizio di giornata... Non c'è male!"