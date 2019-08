Primo temporale d'agosto a Siracusa, bagnanti in fuga dalle spiagge

Il primo temporale d'agosto si è abbattuto su Siracusa. Verso le prima la pioggia è stata preceduta da fulmini e tuoni. Un avvisaglia che stava per arrivare un po' di burrasca. Pioggia anche in alcuni Comuni della provincia di Siracusa. Ma il maltempo, non ha risparmiato neppure altre zone della Sicilia. Un'ora prima la pioggia è caduta su Catania.

Con il cielo che si oscurava sempre di più, molti bagnanti che si trovavano nelle spiagge del Siracusano, ha chiuso gli ombrelloni ed abbandonato gli arenili. Il temporale di oggni, però, come spiegano i metereologici, non segna la fine dell'estate. Nei prossimi giorni tornerà il sole.