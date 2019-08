Catania, con la moto si schianta contro un palo: un morto e una ferita

Un motociclista è morto oggi a Catania in un incidente autonomo avvenuto nel quartiere di Librino. L'uomo, un 40enne, per cause al vaglio della polizia municipale, si è schiantato contro un palo in viale Castagnola. Nella sella posteriore dell'Honda SH, viaggiava una donna che è rimasta gravemente ferita. Il quarantenne ha prima sbattuto la testa contro il palo della fermata dell'autobus, successivamente ha sbattuto contro il lampione nelle immediate vicinanze. La donna è stata trasportata all’ospedale in gravi condizioni. Pare che la coppia non avesse il casco.